С оккупантами не о чем договариваться, подчеркнул защитник нашей страны.

Продолжается полномасштабная война в Украине против российских захватчиков, и украинским воинам нужно добиться капитуляции противников, чтобы они "сдались полностью".

Противника нужно вернуть на первоначальные рубежи, и сделать на территории РФ 30-километровую "серую зону", поделился мнением военный из Вооруженных сил Украины Владимир (позывной "Дед"), сообщает hromadske.

"...тогда со спокойным сердцем можно сделать демобилизацию и возвращаться к нормальной гражданской жизни. Думаю, мы можем этого достичь. Просто это не будет завтра или послезавтра. На это нужно время. Но, если мы даже не будем на это надеяться, то ничего не получится. Надо иметь желание до этого дойти...", - подчеркнул защитник нашего государства.

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Воин также сказал, что с россиянами не о чем договариваться, поскольку им не доверяют. "...Будет "договорняк" - снова пройдет год-два, враг немного укрепится и пойдет дальше. Они на этом не остановятся. Мое мнение такое: никакой договоренности не может быть", - заявил "Дед".

Украинская власть не раз подчеркивала, что не намерена "торговаться" с Россией и хочет силой вернуть все территории, которые захватил враг.

В центре внимания российско-украинская война - что уже прогнозировалось

По мнению британского премьера Риши Сунака, который в начале текущего года неожиданно прибыл в Киев, противостояние украинцев и россиян может продолжаться еще долго, но мы победим. Ряд экспертов говорили, что конец войны в Украине будет неожиданным для всех.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что никому точно неизвестно, когда война завершится. В середине марта 2024 года бывший посол Великобритании в РФ Тони Брентон поделился мнением, что противостояние на истощение с российскими захватчиками может продолжаться еще несколько лет.

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