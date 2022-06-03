По его словам, военные "понимают, на что способна Россия", а также якобы недовольны решениями президента.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские военные якобы конфликтуют с президентом Украины Владимиром Зеленским. Армия якобы отказывается воевать с Россией, потому что "понимает, на что она способна".

Об этом пишет подконтрольная режиму Лукашенко информагентство "БелТА".

"Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Они видят, на что способны и сколько смогут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия изменила тактику", - заявил Лукашенко.

Более того, белорусский диктатор заявил, что украинские военные якобы не довольны тем, что украинская власть согласилась упростить пересечение границы между Украиной и Польшей и предоставить специальный правовой статус, поскольку хотят "Украину для украинцев". Лукашенко заявил, что воины готовятся отсечь голову любому, кто станет на пути.

Кроме того, диктатор повторил популярный пропагандистский нарратив о том, что Польша якобы готовится к аннексии западных областей Украины, поэтому и поддерживает ее в борьбе с российскими оккупантами. Он также прогнозирует, что украинцы "еще попросят белорусов и россиян защитить их от поляков".

Ранее Лукашенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем. Одна из тем касалась разблокирования экспорта украинского зерна. Он предложил транзит украинского зерна в балтийские порты через свою территорию, но ему нужны "компромиссы".

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