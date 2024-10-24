Силы обороны должны держать только стратегические населенные пункты на Курщине, считает эксперт.

Украине не стоит сосредотачиваться на том, сколько населенных пунктов ВСУ держат в Курской области. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире "Radio NV".

"По Курскому направлению - надо отойти от контроля населенных пунктов, линии фронта, как это мы говорим о каком-то другом направлении. Там маневровая война, и там контроль за населенным пунктом не является важным. Важно, как перехватываются коммуникации и каким образом контролируются основные пункты. Там очаговая оборона, наступление", - сказал эксперт.

Жирохов также добавил, что в таком случае не может быть стабильной линии фронта. И то, что россияне взяли под контроль тот или иной населенный пункт - это "не значит ничего".

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"И когда западные аналитики рисуют карты, на которых Украина потеряла 50% захваченных территорий, - давайте говорить откровенно, что там и не было задачи держать те или иные населенные пункты. Да, есть стратегические пункты, которые держат. Но они находятся на трассе, на определенных дорогах, которые контролируют подходы к Судже и еще двум-трем населенным пунктам. Все остальное может переходить из рук в руки хоть два раза в день. И это никак не будет влиять на общий ход этой маневровой операции", - пояснил Жирохов.

Ситуация в Курской области: важные новости

Накануне военный обозреватель Василий Пехньо отметил, что россияне сейчас пытаются затянуть ВСУ в ловушку в Курской области. В частности, Кремль хочет провернуть здесь такой же сценарий, который удался Киеву во время наступления РФ в Харьковской области.

Между тем военный эксперт Роман Свитан считает, что Курская операция уже оправдала себя. Ведь если бы РФ перебросила 50 тысяч резервов, которые действуют на Курщине, в Донецкую область, то оккупанты "уже стояли бы под Павлоградом".

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