Россияне теряют на Курщине сотни военных ежедневно, убеждает эксперт.

За время операции украинских защитников в Курской области, россиянам удалось обустроить там линию обороны, сообщил в эфире "24 Канала" военный эксперт Роман Свитан.

Из-за этого, по словам эксперта, Силы обороны не могут двигаться вперед на этом направлении большими группами. "Поэтому продвигаются малыми группами, которые заходят в тыл российским войскам. И уже заходят серьезные части на продвижение. Но пока у нас есть возможность двигаться на северо-восток, россияне усилили давление в районе Любимовки. Некоторые передовые российские части уже подходят к Малой Локне. И возникает проблема у наших частей, сейчас будут ее решать", - рассказал Свитан.

Он добавил, что для россиян это направление является проблемным из-за больших потерь: "Сотни россиян минусуются в сутки. Большие потери, ведь они заползают в карман. А фланговые удары, работают все средства поражения. И поэтому потери у россиян бешеные".

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Он также добавил, что одной из ключевых задач для Сил обороны Украины на этом направлении является уничтожение личного состава врага.

"На третий месяц этой операции выполнена одна из задач. Связаны до 50 тыс. российских войск. Которые в сухой период попали бы на Донбасс. Если бы эти 50 тыс. зашли в начале осени на Донбасс - они уже были бы под Павлоградом", - пояснил Свитан.

Война в Украине: другие важные новости

Аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке накануне заявил о прорыве российскими войсками фронта в районе Часового Яра. По его данным, оккупанты смогли форсировать канал Северский Донец - Донбасс.

Журналисты Foreign Affairs заявляют, что на третий год войны партнеры все больше давят на Киев в отношении начала переговоров. И к этому времени, по мнению журналистов, Украина должна переломить ситуацию на поле боя.

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