Следующий обстрел может быть раньше, чем через 2-3 недели, считает эксперт Павел Лакийчук.

После массированного ракетного удара, который сегодня по Украине нанесли российские оккупанты, не исключена вторая волна атаки. По мнению директора программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павла Лакийчука, враг может провести ее раньше, чем через 2-3 недели.

"В Черном море находятся как минимум четыре ракетоносителя крылатых ракет "Калибр". Добавьте к этому дальние бомбардировщики - очень опасные Ту-22, добавьте удары "Искандерами", северокорейскими аналогами... Говорить о том, что сейчас "выстрелили" и ждать 2-3 недели и только тогда будет следующий удар, я бы не был таким уверенным. Надо рассчитывать на лучшее, но готовиться к худшему", - сказал он в эфире Киев24.

Также Лакийчук считает, что после удара Сил обороны Украины по военному аэродрому "Энгельс-2" у россиян сегодня не было достаточно ресурсов, чтобы осуществить масштабную атаку. По его словам, сегодня одним из основных объектов для удара стала Западная Украина, но значительного успеха враг не имел.

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"Основные объекты для ударов были сегодня во Львовской, Ивано-Франковской областях, где, в том числе, расположена и газовая инфраструктура. Но здесь они вреда много наделать не могут. И поэтому преимущественно основным объектом ударов остается наша распределительная энергетическая инфраструктура. Сегодня они били больше по западным регионам. Очевидно, что после поражения нашими Силами обороны "Энгельса-2" - аэродрома стратегической авиации, у них не было достаточно сил и средств для такого масштабного как всегда ракетного удара", - рассказал Лакийчук.

Ракетная атака по Украине 15 января - детали

Утром 15 января российская армия ударила по Украине, запустив более 40 ракет, в том числе баллистические.

Как заявил президент Владимир Зеленский, среди целей - газовая инфраструктура и энергетические объекты.

По его словам, по меньшей мере 30 ракет уничтожены. Президент также сообщил, что ночью оккупанты атаковали Украину более чем 70 ударными дронами.

По информации председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, во время массированной ракетной атаки российские крылатые ракеты попали в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.

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