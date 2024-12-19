Соединенным Штатам выгодна победа Украины: эксперт назвал убедительные аргументы

В случае поражения Украины, Соединенным штатам придется решать проблемы уже на Корейском полуострове и Тайване, считает эксперт.

Политика США является абсолютно прагматичной, именно поэтому Вашингтон считает возможные убытки в случае поражения Украины в войне против России. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

"Они понимают, во что им может обойтись тот или иной шаг. Если Украина проиграет, или будет принуждена к неудобному мирному соглашению", - сказал Грабский.

Он добавил, что кроме финансовых проблем, Вашингтон также понимает о возможных последствиях с геополитической точки зрения.

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"Если США окажутся не в состоянии повлиять на ситуацию здесь, не удержать под контролем. То это грозит негативным развитием событий на Тихоокеанском направлении. Речь идет о Корейском полуострове, Тайване - это как минимум. Далее мы говорим об островах Тихого океана, Австралии и Новой Зеландии. Куда так внимательно смотрит Китай", - добавил Грабский.

По словам эксперта, сейчас именно в Украине решается судьба будущего для всего мироустройства.

"Поэтому наши американские союзники, учитывая определенную экстравагантность господина Трампа, они могут делать какие-то шаги в сторону. Но стоит вспомнить слова господина Черчилля. Он говорил, что американцы все равно примут правильное решение - правда после того, как они перепробуют все неправильные", - отметил Грабский.

Помощь США Украине

Ранее обозреватель Foreign Affairs Элейн Маккаскер отметил, что для США победа Путина обойдется Соединенным штатам в 7 раз дороже и помощь Украине. Он отметил, что в этом случае Вашингтон потеряет до 808 млрд долларов.

По словам обозревателя, в случае прекращения передачи помощи Киеву от США, Россия ощутимо продвинется на фронте в 2025 году. А к 2026 году Украина потеряет эффективную ПВО. К концу этого же года Москве удастся захватить Украину. А к 2030 году Россия может начать войну непосредственно с НАТО.

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