По его словам, после взрывов на российских аэродромах "Энгельс" и "Дягилеве", военное руководство РФ будет срочно искать системы ПВО.

Новый дрон от Укроборонпрома уже может использоваться ВСУ. Дальность его полета составлять 1 000 км. Это значит, что украинские силы без проблем дотянутся до Москвы.

О новых "птичках" и о перспективах Украины рассказал военный эксперт Роман Свитан в новом выпуске программы "Аргумент".

По его словам, после взрывов на российских аэродромах "Энгельс" и "Дягилеве", военное руководство РФ будет срочно искать системы ПВО.

"Я думаю, они сейчас вытащат старые системы с хранения. Будут выстраивать систему ПВО на глубине в тысячу километров, в зависимости от тех проблем, которые наши БПЛА будут нести. Понятно, что это будет Москва - один из приоритетных направлений. Дальше будут закрываться ПВО все аэродромы и военные объекты", - говорит Свитан.

Свитан отметил, что пока этой системой ВСУ не могут достать до Урала, до Уралвагонзавода. Для того, чтобы туда дойти, Украине нужны Tomahawk с дальностью 2,5 тыс км.

"Это, я думаю, наш "шах": либо ми получим Tomahawk, которые долго уже просим, либо может быть сами сделаем что-нибудь такое - такую же ракету, которая дойдет до Уралвагонзавода. Тогда можно говорить о том, что мы будем контролировать и военное производство России, и аєродромы, и точки пуска ракет и места их хранения, что для нас очень важно. Полный контроль военных объектов!" - отметил эксперт.

Свитан обосновал свою уверенность в том, что Украина дествительно может производить ракеты большой дальности. Так, по его словам, тот же стратегический ракетный комплекс "Сатана", сделанный на "Южмаше", и другие ракеты, сделанные на украинском производстве это доводят.

"Производство того же "Южмаш" размещено в скале, туда пробиться невозможно никакими средствами, даже включая и ядерное оружие. Поэтому есть у нас производства, которые могут выполнять и такие задачи в том числе. У нас было производство того же "Грома" (переносной зенитный ракетный комплекс - ред.). Мы можем делать баллистические ракеты и на нашей ступени запускают некоторые французские и американские ракеты, которые выводят потом в космос. Потому для нашей ракетной промышленности как раз это совсем не проблема. Главное, чтобы была поставлена задача и было финансирование", - объяснил Свитан.

Взрывы на российских аэродромах: что известно

Как сообщал УНИАН, 5 декабря на российском аэродроме Энгельс в Саратовской области прогремели взрывы. Также ночью слышали взрывы на аэродроме в Рязанской области.

Известно, что на этих аэродромах базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, которые используются для массированных обстрелов Украины.

Позже в Министерстве обороны РФ заявили, что взрывы произошли вследствие того, что Украина якобы запустила по ним "беспилотные летательные аппараты советского производства".

А в ночь на 6 декабря неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске, там загорелся нефтенакопитель.

В Офисе президента Украины отметили, что российские власти должны знать, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других государств, то неизвестные летательные объекты когда-то вернутся в места вылета".

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