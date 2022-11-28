В "Укроборонпроме" отметили, что такие боеприпасы производятся по технологии НАТО на разных мощностях, в том числе и в странах-партнерах.

Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство отечественных боеприпасов - в частности, 152 мм снарядов. Украинцы уже пишут на них "приветы" для российских оккупантов.

Так, фотографию одного из них показала парамедик Юлия Паевская ("Тайра") на своей странице в Facebook.

"У нас здесь победа: первый серийный отечественного производства, с чем я искренне поздравляю всех", - написала Тайра, опубликовав фото нового снаряда в деревянном ящике с надписью "Скоро буду. Тайра".

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Также свое послание оккупантам на боеприпасе оставил лидер группы Kozak System Иван Леньо. Он также добавил, что уже вскоре снаряды доставят на фронт, и тогда российские оккупанты очень долго будут вспоминать и его музыкальную группу, и "Укроборонпром".

"Будут разлетаться, как горячие пирожки", - добавил Леньо.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Укроборонпром наладил производство снарядов 152 мм и 122 мм.

"Новенькие. Блестят, как к*ц*пская слеза. Здесь добрые ребята из "Укроборонпрома", что наладили новое производство 152 и 122 калибров, предложили после обстрелов Днепра помощь. Говорят: "Давай сделаем добрую традицию, каждый раз отвечать лично". Ловите, па*люки. Новое производство УОП. И таких "приветов" у нас уже будет бесконечно... Отомстим", - написал Филатов.

Украинские боеприпасы: что о них известно

Как писал УНИАН, "Укроборонпром" наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметров, а также мин калибра 120-мм. Средства поражения прошли успешные испытания.

Боеприпасы изготавливают по технологии НАТО на различных мощностях, в том числе стран-партнеров.

В Минобороны надеются, что боеприпасы, которые производит "Укроборонпром", должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от снабжения из-за рубежа, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают.

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