Пионтковский заявил, что мир в Украине будет только после выхода войск РФ со всех территорий.

Твердая позиция Запада заключается в том, что мир в Украине может быть установлен только одним способом - полным выводом российских войск с оккупированных территорий.

Такое заявление в интервью УНИАН сделал публицист и политолог Андрей Пионтковский, отмечая на вопрос: действительно ли США хотят, чтобы Украина вышла только до границ 24 февраля? Это значит, что территории Донбасса и Крыма останутся оккупированными.

"Есть официальные документы "Большой восьмерки". Заседания 14 октября и 12 декабря заканчивались принятием заявлений, в которых выдвигалось требование полного выхода российских войск со всей оккупированной территории. Там нет никакого 24 февраля. Была очень показательная пресс-конференция Макрона и Байдена, где они оба не очень охотно, но вынуждены были повторить эту формулу. Было сказано: "Мир в Украине может быть установлен только одним способом - полным выводом российских войск с оккупированной территории. На сегодня Путин к этому не готов, поэтому у нас нет никаких оснований для переговоров с ними. Когда он согласится на это, мы вступим с ним в переговоры". Это твердая позиция Запада", - заявил он.

Комментируя недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США, Пионтковский акцентировал на том, что Украина сегодня выполняет функции НАТО, и Запад это понимает.

"Западный мир наконец понял, что происходит. Даже такой прожженный бюрократ Столтенберг сказал, отвечая на упреки о слишком большой финансовой помощи Украине: "Мы платим деньгами, а украинцы - кровью. И если они не выстоят, то нам придется платить эту высокую цену". Наконец Запад это понял, и это отразилось на встрече Зеленского в Конгрессе".

Визит Зеленского в США - что сообщалось

Напомним, 21 декабря президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил перед обеими палатами Конгресса.

Байден объявил о выделении новой оборонной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, что, в частности, будет включать комплексы ПВО Patriot и снаряды для них.

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