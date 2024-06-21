Бригада показала видео новых ударов по оккупантам.

Российские войска на Харьковском направлении бесперебойно "лезут" в попытках прорваться через оборону украинских защитников, сообщает Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр), публикуя свежее видео с ударами по оккупантам.

"Артиллеристы Третьей штурмовой поразили наблюдательный пункт и точку накопления сил врага для дальнейших штурмов. Выжгли посадки с оккупантами, в том числе попаданиями кассетных боеприпасов", - говорится в подписи к видео.

Таким образом бойцы 3-го Самоходного артдивизиона бригады из "Команды выстрел" защищают свою пехоту на оборонных позициях Харьковской области.

Потери России в Украине на 21 июня

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны предварительно составляют 531 980 человек личного состава, сообщили в Генштабе ВСУ. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1060 оккупантов.

Кроме того, РФ потеряла на поле боев не менее: танков - 8001, боевых бронированных машин - 15372, артиллерийских систем - 14106, РСЗВ - 1106, средств ПВО - 861, самолетов - 359, вертолетов - 326.

Вас также могут заинтересовать новости: