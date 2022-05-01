Организация гуманитарных коридоров – один из элементов переговорного процесса, который продолжается.

Из районов боевых действий уже удалось спасти более 350 тысяч человек.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в конце 67-го дня войны.

"Организация гуманитарных коридоров - один из элементов переговорного процесса, который продолжается. Он очень сложный. Но, как бы сложно ни было, удалось спасти более 350 тысяч человек из районов боевых действий", - сообщил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что в Мариуполе с завода "Азовсталь" около 100 человек направляются на контролируемую Украиной территорию.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье", - отметил он.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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