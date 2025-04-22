Украина похожа на пациента, которому дают лекарство, чтобы он не умер и мог держаться, считает Ступак.

Украина пока что не располагает достаточными ресурсами, чтобы перехватить инициативу на фронте. Такое мнение в интервью изданию Oboz.ua выразил экс-сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак, комментируя слова военного обозревателя Игаля Левина о том, что стране стоит вырваться из формата "пассивной жертвы".

"Хочу быть оптимистом, но пока не вижу такой перспективы. Приведу простую аналогию. Пока Украина похожа на пациента, который лежит в больнице. Ему дают лекарство, чтобы он не умер – дают таблетки, убирают, приносят поесть. Но ровно настолько, чтобы он мог держаться. Хотя в больнице на складах есть современные диагностические приборы, материалы, лекарства, чтобы вылечить пациента, но их не дают, потому что такая политика больницы", - сказал он.

По словам Ступака, Украина "не умирает", благодаря помощи европейцев, которые не располагают таким прорывным вооружением, как США.

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"Европейцам нужно время - по моим расчетам, 5-7 лет, чтобы сделать что-то большое и серьезное и заменить американцев в вооружении. Но у нас такого времени нет. А США не хотят нам давать, именно по политическим мотивам", - отметил он.

Ступак также считает, что Кремль, вероятнее всего, устроит, если будет согласовано прекращение огня по линии разграничения.

"Я думаю да, ведь некому будет спросить Кремль: "Вы же говорили…" Кто откроет рот, сразу поедет на пять лет в тюрьму. Сегодня о США говорят как о надежном партнере, а о Европе как о "приюте нацизма". Поэтому в любой момент россияне могут все извратить и сказать: все, не говорим о Херсоне, о Запорожье. И никто в России не откроет рот", - отметил он.

Относительно сообщений о том, что президент США Дональд Трамп может покинуть переговорный процесс относительно Украины, Ступак добавил, что такой сценарий является нежелательным, поскольку с Америкой еще можно как-то договориться и остановить войну, а с европейцами россияне даже говорить не хотят.

"Представьте себе, что американцы выходят из мирного процесса, и не просто выходят, а забирают с собой все, всю помощь, запрещают использовать нам то американское вооружение, которое есть у нас, танки, авиацию. Скажут: украинцы, мы запрещаем это использовать, а если будете, мы наложим на вас санкции. Такое может быть. Возможно также давление на французов, на немцев, на британцев, чтобы они не помогали Украине вооружением из-за угрозы санкций. Так что к этому вопросу нужно относиться очень осторожно", - подытожил Ступак.

Мирные переговоры по Украине - последние новости

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трампа пригрозил выходом своей страны из переговоров о мире в Украине, однако он предположил, что все еще есть шансы договориться.

По данным ISW, российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны в ближайшее время. Аналитики напомнили, что глава Кремля постоянно отказывается от всеобщего прекращения огня, которое предложили Украина и США. Более того, Москва избегает очерчивания временных рамок для прекращения войны.

В то же время, в Госдепе США оценили готовность России к переговорам с Украиной. По словам пресс-секретаря Государственного департамента Тэмми Брюс, слова Путина о том, что Москва готова к двусторонним переговорам, являются "хорошим знаком".

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