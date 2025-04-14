На Сумщине Силы обороны Украины построили три линии обороны, и российские захватчики могут упереться в эти линии и никуда не продвинуться, считает Дикий.

Российские захватчики после вытеснения украинских сил с Курщины пытаются понять, какое сопротивление их будет ждать, если они пойдут большим наступлением на Сумщину. Об этом ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий сказал в эфире Радио NV.

Эксперт отметил, что после более семи месяцев успешных маневровых боев и нанесения россиянам очень больших потерь на Курщине большая часть украинской группировки вышла из этого региона. В то же время россияне, собрав почти 70-тысячную группировку на Курщине, перемещают бои вслед за отходом украинских войск.

"Линия боев переместилась ближе к государственной границе. В каких-то местах она остается по ту сторону государственной границы - на несколько километров за "поребриком", а в каких-то местах на 7-8 км она увязла в нашу законную территорию", - отметил Дикий.

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Он сказал, что линия фронта на севере прогибается или выстраивается в зависимости от сил и возможностей сторон. И как далеко пойдут россияне, зависит исключительно от их возможностей, сказал Дикий.

По его мнению, логично, что они не будут распылять по разным участкам фронта свою 70-тысячную группировку вместе с северокорейцами, которая действует на Курщине, а могут попытаться давить и продвигаться этими силами дальше на Сумщину:

"Это аргумент за то, что они там попытаются развивать серьезное наступление".

В то же время Дикий считает, что россияне не могут не понимать, что они упрется в три линии фортификаций, если попытаются идти дальше. Также, по его мнению, довольно неслучайна та глубина Сумщины в отдельных местах, куда удалось россиянам зайти.

"Дело в том, что как раз первая из трех линий обороны строилась за 7-8, до 10 км от государственной границы. Мы никогда не строили линии прямо по госгранице... Такое впечатление, что они как раз доползли до той первой линии, до начала наших каких-то фортификаций, и сейчас очень колеблются - пробовать им прорываться или не пробовать", - сказал Дикий.

Россияне пытаются понять и оценить, какие силы накопила Украина на этих трех линиях фортификаций для отражения возможного наступления.

"Они уже не первую неделю в этом состоянии, когда до Сумщины дошли, а пробовать переть по полной программе с прорывом или не пробовать, до сих пор не определились", - отметил ветеран АТО.

По его словам, "уже минимум как недели две продолжается именно такое немного подвешенное состояние", и скоро станет все понятно:

"Более все же похоже, что они попытаются там развивать большое наступление".

По мнению Дикого, россияне точно понимают, что сумская линии обороны Украины - это не Курщина, а реально подготовленная линия обороны.

ВСУ вышли из Курщины, но зашли на Белгородщину

Как сообщал УНИАН, в августе 2024 года Силы обороны Украины начали операцию на Курщине, где им удавалось отминусовывать целые роты россиян и метко поражать их командные пункты и позиции. Россияне понесли большие потери. Но со временем им удалось накопить огромные силы и почти полностью вытеснить ВСУ из региона.

Недавно появилась информация о заходе Сил обороны Украины в Белгородскую область РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что главной целью операций является максимальная защита украинской территории, в частности общин в Сумской и Харьковской областях.

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