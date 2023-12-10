Там он пообщался с украинскими военными, которые проходили обучение в Швеции.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Бюден посетил подразделения 45 отдельной артиллерийской бригады, которые воюют на восточном направлении.

Как говорится в сообщении 45 ОАБр в соцсети, в ходе встречи генерал Бюден пообщался с украинскими артиллеристами и пехотинцами, которые проходили обучение в Швеции и высоко оценил их работу.

В ходе визита он интересовался, была ли полезной подготовка, которую украинцы получили в Швеции. Украинские военнослужащие ответили, что начали применять навыки с первых дней на поле боя.

Помощь Швеции Украине

6 декабря во время встречи Бюдена с министром обороны Рустемом Умеровым говорилось о возможности предоставления ВСУ истребителей Gripen. Бюден сказал, что вопрос передачи этих самолетов Украине обсуждается как на политическом, так и на военном уровне. При этом, сегодня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий рассказал, что сейчас идут консультации со Швецией о передаче самолетов-истребителей Gripen Украине.

Кроме того 4 ноября стало известно, что украинские военные начали применять на фронте самоходную артиллерийскую установку Archer, которую передала Швеция. Об этом объявил министр обороны страны Пол Йонсон.

Вас также могут заинтересовать новости: