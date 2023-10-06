Власти страны в ближайший месяц проанализируют, смогут ли передать Киеву истребители Jas Gripen.

Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,2 млрд крон ($199 млн). Он будет состоять в основном из артиллерийских боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны страны Пал Джонсон, передает Reuters. Шведский министр сообщил, что правительство также официально поручило вооруженным силам выяснить, сможет ли Швеция отправить Украине истребители Jas Gripen.

По словам Джонсона, анализ вооруженных сил страны займет месяц.

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При этом министр подчеркнул, что Швеции из соображений безопасности нужно стать членом НАТО, прежде чем она сможет передать какие-либо истребители.

Помощь Швеции Украине

Новый пакет военной помощи станет 14-м, который Стокгольм предоставил Киеву после вторжения России. В результате чего общая стоимость такой помощи скандинавской страны составит чуть более 22 млрд крон.

В частности, в начале года страна решила передать Украине около 50 боевых машин CV-90, после чего провела соответствующую подготовку украинских экипажейю. Сейчас машины уже находятся на вооружении ВСУ.

В конце августа стало известно, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве БМП CV-90.

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