Неустанный темп украинских ударов затрудняет ремонтные работы после атак на российских объектах.

За прошедший месяц благодаря украинским беспилотникам и ракетным ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам, резервуарам и трубопроводным насосным станциям, в важнейшей отрасли российской промышленности начался настоящий хаос, поскольку было временно снижено производство нефтепродуктов в РФ на десятую часть, пишет Forbes.

"Этот месяц может быть худшим для россиян, поскольку все больше и лучше украинское вооружение атакует еще чаще. Во вторник вечером украинские беспилотники пролетели расстояние не менее 450 миль (более 720 километров - УНИАН), чтобы нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в Саратове на юге России", - подчеркнули в материале.

На одном из видео после украинской атаки можно увидеть, как над объектом высоко поднимается пламя.

"Украинские санкции в отношении Саратовского нефтеперерабатывающего завода являются беспилотными и необратимыми", - отметили в Силах беспилотных систем, новом подразделении украинской армии, занимающемся разработкой беспилотных летательных аппаратов.

В Forbes отметили, что Саратовский завод перерабатывает около 7 млн тонн нефти в год. Это более 2% нефтеперерабатывающих мощностей России, которые распределены между 30 крупными заводами.

"Конечно, нефтеперерабатывающие заводы можно отремонтировать. Но не тогда, когда они продолжают взрываться", - подчеркнули в издании.

В Forbes напомнили, что в прошлом месяце украинские военные уже наносили удары по нефтяным объектам в Саратове. При этом 7 февраля БПЛА попали в нефтеперекачивающую станцию в Ростове и нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. А до этого, 5 февраля, в результате украинской атаки была поражена нефтебаза в Краснодарском крае.

"Непрерывный темп украинских ударов затрудняет ремонтные работы и истощает ресурсы, необходимые российским компаниям для увеличения добычи и экспорта нефти для достижения государственных целей. Роснефть, крупнейший производитель нефти в России, объявила, что может отказаться от планов модернизации", - отметили в материале.

В Forbes добавили, что россияне пытаются предотвратить атаки. По данным Frontelligence Insight, РФ усилила маскировку и защитные меры на некоторых своих базах и топливных складах.

"Но российская противовоздушная оборона растянута. Нефтяная промышленность разбросана по всей территории России и, как пояснил генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Гертлинг, "вы не можете защищать везде"", - подытожили в издании.

Украинские атаки по российским объектам - последние новости

Как писал УНИАН, ночью 11 февраля дроны массированно атаковали Саратовскую область РФ, в результате чего был поврежден нефтеперерабатывающий завод, а также аэродром. В Центре противодействия дезинформации отметили, что завод играет важную роль в обеспечении российских оккупантов топливом.

Также сообщалось, что на Кубани после прилета дронов загорелся НПЗ. По информации местных пабликов, была атакована нефтебаза ООО "Албашнефть", в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

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