ВСУ не хватает инструментов борьбы с российской авиацией и огневой мощи.

Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что у Российской Федерации очень значительное преимущество в ресурсах. В частности, их человеческий ресурс и возможность его подготовки существенно превышает наши.

"Основные составляющие математики войны - люди и оружие. На протяжении всего периода войны росармия значительно превосходит нас в количестве солдат, средств поражения, бронетехники. Именно за счет этого количественного превосходства врага в живой силе и технике мы имеем сложную ситуацию в районе Покровска и на других участках фронта", - сказал военный в интервью "РБК-Украина" в ответ на вопрос, как оккупантам удается уже год наступать на нескольких направлениях одновременно без оперативных пауз.

Он добавил, что ВСУ не хватает инструментов борьбы с российской авиацией, которая ежедневно сбрасывает сотню КАБов на позиции защитников и прифронтовые города. Кроме того, на некоторых участках фронта враг осуществляет по 150-200 штурмов в сутки, что является очень высокой интенсивностью боевых действий.

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Снизить наступательный импульс противника помогло бы усиление огневой мощи Сил обороны. Это позволит наносить оккупантами большие и болезненные потери в живой силе и технике. Также, чем плотнее будет поражение из различных средств, тем легче будет бойцам ВСУ на передовой.

"Нам нужно больше солдат, качественно подготовленных. Неподготовленных воинов на передовую отправлять нельзя. Это персональная ответственность командиров на местах. И самое главное - что у нас в обществе еще нет полного понимания того, что защита государства во время войны - это задача всего народа, а не отдельно взятого военного или мобилизованного гражданина Украины, который стал военнослужащим", - подчеркнул Гаврилюк.

По его словам, украинцы должны работать как единое общество, "единый кулак". Однако сейчас в информационном пространстве преобладает негативное отношение к мобилизации. Генерал спрогнозировал, сможет ли Украина перехватить стратегическую инициативу в ближайшее время.

"До конца года осталось два с половиной месяца. Перехват стратегической инициативы - это задача очень сложная. Для того, чтобы перехватить именно стратегическую инициативу - не тактическую, не оперативную - это очень тяжелая работа и она не делается в течение месяца или двух. Это требует привлечения очень больших ресурсов - как человеческих, так и вооружения, и военной техники. И пока мы не получим преимущество в воздухе или хотя бы частичное преимущество - на некоторых направлениях - сделать это (перехватить стратегическую инициативу, - ред.) будет для нас очень сложно", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости

Как писал Business Insider, Украина может потерять все танки и истребители Запада в войне против России.

За последние сутки у врага есть подтвержденные успехи вблизи ряда населенных пунктов на Донбассе. В частности, Россия оккупировала населенный пункт Новосадово на границе Луганской и Донецкой областей.

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские захватчики проводят интенсивные штурмы на Приднепровском направлении. Враг пытается захватить острова, чтобы еще более угрожать Херсону.

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