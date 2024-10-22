Также стало известно, что на Запорожье появилась тяжелая военная техника захватчиков.

На Приднепровском направлении российские оккупанты проводят интенсивные штурмы, пытаются захватить острова, чтобы еще более угрожать Херсону. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, на юге (Запорожье и Херсонщине) враг наносит ракетные, авиационные, дроновые удары, как по позициям ВСУ, так и по близлежащим населенным пунктам и проводит штурмовые действия.

"Противник пытается захватить определенные рубежи и проводит довольно интенсивные штурмовые действия небольшими группами пехоты, применяя скоростные средства передвижения. Такие как мотоциклы, автомобили-багги, квадроциклы...", - сказал Волошин.

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Ситуация на Днепре

В частности, по его словам, на Приднепровском направлении (Херсонщина) враг проводит довольно интенсивные штурмовые действия, пытаясь взять под контроль островную зону.

"Поэтому проводит и штурмы, и наносит удары беспилотными летательными аппаратами, наносит авиационные удары ежедневно. Можем констатировать, что не менее 5-7, а то и бывает до десятка происходит штурмов с применением плавсредств, таких как лодки - мы уничтожаем таких единиц по несколько за день", - подчеркнул спикер.

Он уточнил, что враг пытается захватить острова Большой, Белогрудый, Казацкий. Это островная часть линии боевого соприкосновения, которая расположена напротив Херсона. В то же время она находится под огневым контролем Сил обороны Украины, поэтому рядом с Херсоном пока нет угрозы прорыва со стороны Днепра. Однако не исключено, по словам спикера, определенное продвижение врагом некоторыми проливами и попытки захватить определенные острова.

"Враг там проводит разведывательно-поисковые штурмовые действия. Он пытается обнаружить наши огневые средства, прощупать оборону, обезвредить минно-оборонительные заграждения, которые есть. То есть, враг пытается пройти на правый берег, потому что он понимает - получив контроль над островами, он может еще больше угрожать и Херсону, и населенным пунктам, которые расположены на правобережье", - рассказал Волошин.

По его словам, враг наносит удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области, применяя, в частности, БПЛА и FPV-дроны. Волошин отметил, что в Херсоне оккупанты устроили буквально охоту (прицельно бьют) на гражданские транспортные средства, и автомобили правоохранителей, спасателей и тому подобное.

"Поэтому ситуация там довольно напряженная, довольно сложная. Однако силы обороны Украины отражают эти атаки, и враг там ничего сделать не может. Сейчас пытается нарастить такое количество штурмов и количество личного состава, которые будут задействованы в этих штурмовых группах", - рассказал военный.

Ситуация на Запорожье

Он уточнил, что штурмовые действия малыми пехотными группами происходят и в Запорожье. Кроме того, на направлении от Приютного (Запорожье) до Великой Новоселки (Донецкая область) противник применяет тяжелую бронетехнику.

"Наша разведка не исключает, что вероятно эту технику россияне будут применять не только для транспортировки штурмовых групп к линии боевого соприкосновения, но и для поддержки действий пехоты. На Запорожском направлении есть несколько участков, где враг проводит штурмовые действия...", - говорит спикер.

По его данным, штурмовые группы противника состоят из различных российских военнослужащих - бывших "вагнеровцев" и заключенных, профессиональных солдат и тому подобное.

Активность врага на юге: последние новости

Как сообщал УНИАН, после взятия под контроль города Угледар в Донецкой области российские захватчики активизировались в Запорожской области. По мнению военных, вскоре там могут начаться усиленные штурмы.

По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, враг проводит определенные перегруппировки сил и средств для того, чтобы продолжить штурмовые действия. Речь шла не о наступательных, а штурмовых действиях, в частности, в направлении Приютного (Запорожская обл.), Большой Новоселки (Донецкая обл.) и так называемого Роботинского выступления.

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