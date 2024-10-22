Военные эксперты рассказали, почему есть вероятность, что все вооружение, которое западные страны передают Украине, может быть уничтожено в ходе войны.

Украина может потерять все западные танки и истребители, если введут их в бой до конца полномасштабной войны, считают военные эксперты. По их словам, Запад не должен удивляться, если ни одна единица такой техники не доживет до конца войны.

Вооруженным силам Украины необходимо действовать смело, рискованно и с высокой отдачей, говорится в материале Business Insider.

"Если какие-либо из F-16 доживут до конца войны, их, вероятно, использовали недостаточно интенсивно", — отметил аналитик корпорации RAND Corporation Майкл Бонерт.

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Он добавил, что Запад должен осознать, что каждый танк Abrams, который был предоставлен Украине, каждый F-16 — если хоть какая-то техника доживет до конца войны, то, вероятно, она не была использована по-максимуму.

Небольшое количество переданной техники ограничивает возможности Украины по использованию этого оружия. Максимальное использование потенциала означает повышение риска, а использование оружия в полной мере означает потери, "особенно в таком конфликте", пишет СМИ.

Эксперт по военным вопросам из Центра Стимсона Уильям Альберк заявил изданию, что если танки, исстребители, или другие виды вооружения, были уничтожены в ходе нанесения России огромных потерь, тогда этот шаг "полностью того стоит":

"Мы отдаем его [вооружение], понимая, что не получим его обратно".

Бонерт подчеркнул, что на Западе должны принять факт, что ни один самолет F-16 может не вернуться домой, но сохранить надежду, что пилотам удастся выжить. Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос объясняет, что партнеры Украины могут неправильно взглянуть на вещи, если задумаются о прекращении вонной помощи Киеву после уничтожения самолетов и тяжелой техники. Он предложил посмотреть на эту ситуацию в сравнении со Второй мировой войной, если бы США перестали поставлять вооружение Великобритании.

"Мы привыкли к войнам с очень низким уровнем потерь и это нетипично для истории человечества", - сказал Борент. Он добавил: "Если вы украинец, что бы вы предпочли: потерять F-16 или детский дом? Вот как мы должны начать думать. Вот как Запад должен начать думать о помощи: чтобы победить. Это не для показухи", — сказал Бонерт.

Альберк же заявил, что Украине, при небольшом количестве F-16 и нескольких десятков танков Abrams следует больше рисковать, потому что "лучше использовать их максимально эффективно, поскольку сдерживаться невозможно".

Другие новости об оружии в войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что авиаэксперт рассказал, какие недостатки имеют самолеты F-16 для Украины. По его словам, Украина не получила систему тактической информации Link-16 в дополнение к истребителям, хотя это позволило бы получить "информационное преимущество".

Кроме того, производитель дронов рассказал о передовых разработках для ВСУ. В частности, это касается внедрения искусственного интеллекта.

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