По словам военного, Россия не имеет оперативных результатов на поле боя.

Сейчас россияне делают все, на что у них хватает ресурсов, поэтому выполнить указания президента РФ Владимира Путина и достичь значительных побед до 9 мая у них не получится. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

"Если обсуждать, что мы имеем сейчас на линии боестолкновения. Многие склонили голову, отсутствие успехов Украины, враг давит, людей все меньше. До депрессивного состояния доходит. Но надо понимать, что мы воюем с РФ, которая превосходит по количеству мобилизационного, финансового ресурсов, возможностей ВПК. Мы воюем против бюджета не только России, но и экономик других стран, которые поддерживают РФ - Китай, КНДР, Индия", - сказал Федоренко.

В то же время он добавил, что Украина имеет нестабильную поддержку от стратегических партнеров - в частности США. В то же время оказание помощи от Европы каждый раз становится возможным только благодаря давлению от украинских дипломатов.

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"И при этом всем, противник не имеет оперативных результатов на поле боя. Тактические успехи он получает, но на определенных отрезках и мы подвигаем врага. То есть так или иначе, Украина не просто дает достойный бой противнику, мы объективно разбиваем планы врага", - добавил Федоренко.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что Россия сейчас увеличила давление на всей линии фронта. Однако где будет главная цель вражеского удара - сейчас неизвестно. В то же время Мусиенко предположил, что это может быть Славянско-Краматорская агломерация.

Тем временем в тактической группе "Угледар" рассказали, что россияне уже вторую неделю штурмуют населенный пункт Разлив в Донецкой области, о захвате которого они объявили еще в начале апреля. Оккупанты атакуют позиции Сил обороны с трех направлений, но украинским защитникам удается отбивать их атаки.

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