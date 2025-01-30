Также уточняется продвижение врага в Часовом Яру.

Российские оккупанты продвинулись возле ряда населенных пунктов.

Как говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState, враг продвинулся в районе Новоандреевки, Нововасильевки, Дачного, Разлива, Янтарного и в Андреевке.

"Уточняется продвижение противника в Часовом Яру", - отметили аналитики.

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Недавно российские оккупанты заявили о взятии населенного пункта Новоегоровка на Луганщине. В качестве "доказательства" они опубликовали видео, записанное якобы в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады. В ответ в бригаде заявили, что данное заявление и все новости о захвате поселка - очередной фейк российской пропаганды для иллюзии успеха РФ "на рубежах нашей бригады".

Кроме того, начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач сказал, что для продвижения оккупантов дальше из Великой Новоселки в Донецкой области, им надо приложить очень много усилий, ведь там у них нет плацдарма. Он отметил, что водная преграда в этом населенном пункте является "фактором поддержки наших сил на плацдарме". Также, по его словам, ВСУ усилили подразделения, которые находятся "непосредственно на плацдарме и в Великой Новоселке".

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