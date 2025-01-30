В Краматорске получили ранения 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.

Российские оккупанты днем 30 января обстреляли Краматорск, по меньшей мере пять человек ранены.

Об этом сообщили местные власти.

"Краматорск подвергся вражескому обстрелу - гражданская инфраструктура. По предварительной информации, известно об одном раненом", - заявил начальник МВА Александр Гоначаренко в Facebook.

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Впоследствии начальник областной военной администрации Вадим Филашкин в Facebook сообщил, что количество раненых в Краматорске увеличилось до пяти, среди них двое детей: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.

"Донетчина снова под массовыми обстрелами - есть жертвы среди гражданских. В Краматорске по меньшей мере 5 человек ранены, в том числе двое детей: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка. Объемы повреждений устанавливаем. В Константиновке повреждены 3 частных дома; в Иванополье 1 человек погиб, повреждены 7 домов; в Белокузьминовке повреждены 6 домов.

В Комаре повреждены 25 частных домов, из них 7 разрушены полностью. Кроме того, 1 человек ранен в Часовом Яру", - заявил Филашкин в публикации Facebook.

Обновлено. 14:50. Согласно обновленной информации, количество раненых в Краматорске возросло до 13 человек. Об этом информирует Национальная полиция.

По данным правоохранителей в Telegram, россияне нанесли удар сегодня в 11:05 по городу, предварительно - из РСЗО "Торнадо-С".

В Нацполиции подтверждают, что среди пострадавших - двое детей, 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.

В результате атаки повреждены по меньшей мере три многоквартирных дома в центре Краматорска.

На месте вместе со спасателями работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики.

Что еще известно относительно вражеских атак по Украине

Как сообщал УНИАН, ночью 29 января российские оккупанты атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. "Продолжалась напряженная работа наших сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет", - заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Кипер добавил, что в результате атаки есть повреждения зданий. Над ликвидацией вражеской атаки на месте работали все соответствующие службы. "Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области", - подытожил он.

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