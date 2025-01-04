В частности, россияне будут пытаться продвинуться на Херсонщине.

Активность российских оккупационных войск на фронте в начале 2025 года будет очень высокой. Такое мнение высказал эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

"Я думаю, будут гнать на смерть очередные тысячи российских солдат с целью занять хотя бы небольшую территорию на правом берегу [Днепра в Херсонской области]. Об этом Путин, конечно же, сможет говорить в международном контексте как о своем контроле над правобережьем Украины на Херсонщине. Неважно, что это будет квадратный метр земли, и неважно, что вместе с тем там погибнут десятки тысяч российских солдат", – пояснил он в эфире телеканала FREEДOM.

По словам эксперта, это направление является очень важным для российского диктатора Владимира Путина. Правитель РФ готов платить за него любую цену.

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Варченко добавил, что россияне также попытаются прорваться на территорию Днепропетровской области. Сейчас враг находится менее чем в 10 км от нее. И российское руководство готово заплатить высокую цену за такое продвижение.

Война в Украине: ситуация на фронте

С начала суток 4 января, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 138 боевых столкновений с противником. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ. Больше всего вражеских атак было зафиксировано на Покровском направлении, где россияне 34 раза пытались прорвать украинскую оборону.

Между тем руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко говорит, что россияне перебрасывают дополнительные силы на Кураховское и Покровское направления. Речь идет об от 5 до 10 тысяч захватчиков.

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