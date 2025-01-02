Стабилизировать фронт будут пытаться не только за счет оружия, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что война, развязанная Россией, не закончится одним днем. Такое заявление он сделал в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона.

"Одним днем война не закончится. Горячая стадия войны действительно может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет сильным в своей позиции. И желательно, чтобы эта позиция совпадала с европейскими коллегами. Потому что сегодня мы получаем помощь и от Европы", – пояснил глава государства.

Кроме того, важно, чтобы голос ЕС был услышан в администрации будущего президента США Дональда Трампа, "потому что Украина хочет иметь конкретное место и дату в ЕС, а это зависит от ЕС".

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При этом президент добавил, что армия РФ продвигается на востоке Украины. Он подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы в январе стабилизировать фронт:

"Продвижение идет на востоке. На востоке действительно очень сложно. Там сложнее всего не потому что там другие люди, там просто больше врага. Гораздо больше, чем на других направлениях. Здесь без преувеличения на сегодня сосредоточены их главные бригады".

Глава государства признал, что не хватало резервов, а соответственно – и ротаций.

"Сделаем все, чтобы в январе была стабилизация фронта. Это очень сложно. Если дойдет все то, что пообещали, будем ожидать, что новая американская администрация будет поддерживать, а не наоборот... Зависит этот пазл от многих деталей", – продолжил президент.

Он добавил, что стабилизировать фронт будут пытаться не только за счет оружия, но и за счет контингента, который сейчас учится, батальонов, которые вооружаются сейчас за рубежом:

"Мы понимаем, что примерно в январе мы должны все это получить и согласно всех наших путей стабилизации фронта, должны военные это выполнить. Есть такая задача. Посмотрим посмотрим. Но на это рассчитываем".

Война в Украине: ситуация на фронте

С начала суток, 2 января, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 118 боевых столкновений с противником. Об этом информирует Генштаб ВСУ. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении, где россияне 27 раз пытались прорвать украинскую оборону.

"Горячо" было и на Кураховском направлении. Там противник 22 раза атаковал украинские позиции. 20 наступательных действий захватчики осуществили на Времевском направлении.

Тем временем ВСУ продолжают наносить потери оккупантам на их земле. Силы обороны ударили по командному пункту российской армии в Марьино Курской области.

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