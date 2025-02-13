По мнению Лакийчука, центр обеспечения армии РФ в значительной степени переходит к ее партнерам.

В РФ в 2025 году планируют мобилизовать 150 тыс. человек на войну против Украины. По словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павла Лакийчука, такая численность компенсирует потери противника.

Он отметил, что цифра в 150 тыс. названная президентом Украины Владимиром Зеленским коррелируется с той, что была озвучена кремлевским диктатором Владимиром Путиным в декабре 2024 года и соответствует оптимистичным прогнозам оккупантов.

"Путин и его министр Белоусов (министр обороны РФ - УНИАН) в унисон говорили, что довольны вроде бы темпами мобилизации - темпами набора нового мяса на войну с Украиной в 2024 году. И эти же темпы они пытаются сохранить в 2025 году. Это свидетельствует о том, что россияне не собираются сворачивать с направления на конфронтацию и планируют продолжать давление на Украину, планируют продолжать войну", - сказал Лакийчук.

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Он также оценил, поможет ли это обеспечить противнику решающее преимущество.

"Сказать сложным. Цифры, которые звучат - от 120, 160, 170 тыс., вместе, возможно, с северокорейскими, белорусскими, возможно и с другими наемниками, это темп примерно 10 тыс. в месяц военнослужащих, которые максимально может пропустить российская мобилизационная машина", - пояснил эксперт.

По его словам, надо сравнить это с количеством потерь противника за последние месяцы. Тогда, по мнению специалиста, получается, что 150 тыс. это примерно компенсация потерь на поле боя без серьезного наращивания резервов.

"Нельзя сказать, что это хорошая новость, но это - не то, что хотел бы Путин. Значит его машина войны не справляется, с теми задачами, которые перед ней ставятся", - отметил Лакийчук.

По его мнению, центр обеспечения армии РФ оружием и военной техникой в значительной степени переходит к ее партнерам - Северной Корее, Ирану и вполне возможно, что при определенных условиях к этой группе может присоединиться Китай. Как подчеркнул аналитик, это был бы худший для Украины вариант.

В то же время сейчас наблюдается, что у россиян есть ощутимый дефицит современного вооружения, который они пытаются компенсировать ресурсами, которые есть на складах сохранения.

"Восстановление техники и боеприпасов - это менее затратный процесс, чем разработка новой. Поэтому не скажу, что потенциал сохранится, но количественные показатели будут падать не так быстро, как бы нам этого хотелось", - констатировал Лакийчук.

Война в Украине: новости

Недавно стало известно, что российский диктатор Владимир Путин увеличивает численность личного состава армии на 150 тыс. солдат и может напасть на Польшу и Литву с территории Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью изданию The Guardian сообщил, что россияне будут увеличивать свою армию в 2025 году на 12-15 дивизий. Это увеличение будет происходить, по данным Зеленского, через мобилизацию и дополнительное привлечение военных из Северной Кореи.

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