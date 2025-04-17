Эта инфраструктура хорошо известна украинским военным.

Во время штурмов в Торецке российские оккупанты пытались использовать подземные коммуникации, но успеха не имели.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. Он пояснил, что эти коммуникации хорошо известны украинским военным, поскольку они использовали их еще при освобождении в 2014-2015 годах:

"Пытались их использовать россияне, в том числе при штурмах, но не очень успешно, потому что эти коммуникации известны. Также они пытались использовать гидротехнические сооружения в Часовом Яру при попытке штурма. Но та же самая история - оно хорошо, когда противник о нем не знает".

По его словам, наиболее интенсивными направлениями сейчас являются Покровское, Торецкое, Новопавловское и Лиманское. В районе Часов Яра, что на Краматорском направлении, происходят штурмы в направлении Ступочек.

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Кроме того, россияне пытаются наступать на Купянском направлении и перебрасывать технику через реку Оскол. В то же время, по данным спикера, спокойнее всего в зоне ответственности "Хортицы" именно на Харьковском направлении.

Бои за Торецк

Как писал УНИАН, в Торецке продолжаются уличные бои с российскими оккупационными войсками. По словам военных, захват города позволит захватчикам начать наступление на Константиновку.

Офицер штурмового полка "Сафари" бригады Национальной полиции "Лють" Богдан Кушнир рассказывал, как случайно попал в окружение с побратимами и находился там 35 дней.

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