Российских оккупантов вряд ли остановят потери, которые им приходится нести на фронте, считает Селезнев.

Темпы продвижения у российских захватчиков в последние недели растут и враг готов двигаться дальше с целью большей оккупации украинских земель. Об этом военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире на Radio NV.

Он сказал, что больше всего внимание приковано к востоку Украины.

"Риск войны чем дальше, тем больше растет. Враг, пользуясь своим преимуществом, продвигается вперед, и темпы продвижения, по меньшей мере за последние пару недель значительно выросли. Это говорит о том, что враг готов двинуться вперед, и вряд ли его остановят и серьезные потери в его силах и средствах, и наше ожидание о том, что те же ресурсы у врага должны были бы уже быть выхолощены еще до начала октября", - отметил Селезнев.

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При этом, эксперт сказал, что сейчас для захватчиков наиболее важным является Кураховское направление, потому что оккупанты создают определенные возможности для того, чтобы сформировать еще один ударный плацдарм в направлении на Покровск. Эксперт добавил:

"И конечно, попытки врага захватить чем больше территории Донецкой области укладываются в политическое видение Владимира Путина, кремлевского диктатора, который начинал так называемую "специальную военную операцию" в феврале 2022 года с целью полной оккупации Донецкой и Луганской областей".

В то же время, по его словам, не стоит говорить о стагнации ситуации на других участках фронта.

В частности, на Купянско-лиманском направлении продолжаются боевые столкновения, но их значительно меньше, чем в районе Курахово.

"Враг атакует. Пытается создать на Лиманском направлении определенные предпосылки для того, чтобы сформировать ударный плацдарм в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Не слишком ловко у него там получается, но, тем не менее, он все еще пытается эту ситуацию в корне изменить, в том числе в рамках взятия под огневой контроль трассы Харьков, через Славянск, в направлении на Донецк. Потому что это ключевая автомобильная магистраль, которая задействована в логистической структуре нашего войска", - сообщил Селезнев.

Также он сказал, что на Купянском направлении несколько неуклюже действует высшее военное руководство российской армии, потому что несмотря на огромное преимущество, в первую очередь в бронетехнике, дела у захватчиков не такие уж и хорошие.

"Хотя, расстояние от передовых позиций вражеской армии до Купянска чем дальше, тем уменьшается. Вчера я видел в сводках расстояние примерно шесть километров, а сегодня уже утром видел, что кое-где передовые штурмовые отряды российской армии продвинулись на расстояние до 2 км от пригородов Купянска. Мы потеряли контроль над Синьковкой, а мы в свое время говорили о том, что Синьковка - это ключи от Купянска", - подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что ситуация для Купянска становится более угрожающей и враг продвигается вперед.

"Я думаю, что впереди нас ждут бои фактически в пригородах Купянска", - сказал Селезнев.

Он сказал, от ресурсов как Сил обороны, так и оккупантов, будет зависеть, произойдет ли это в ближайшей перспективе.

В то же время, эксперт обращает внимание на определенную интенсификацию действий захватчиков на юге Украины. Он добавил:

"Юг Запорожской области остается такой себе засекреченной лошадкой, где враг, имея достаточно серьезную группировку войск, а там их до 90 тысяч, руководит ими генерал-полковник российской армии Михаил Теплинский... Почему они сейчас проводят такие ограниченные по масштабам наступательные операции, мне не понятно. Потому что они имеют постоянную логистику".

По его словам, после потери Силами обороны Украины контроля над Угледаром, украинские защитники больше не имеют возможности держать под артиллерийским огневым контролем железнодорожный путь сообщения на юге Донецкой области, а это создает для россиян возможности для устойчивого и бесперебойного обеспечения на юге Запорожской и Херсонской областей.

"Если не сегодня, то в более обозримой перспективе враг сможет действовать более масштабно", - подчеркнул Селезнев.

Однако, он не думает, что у врага есть достаточное количество ресурсов для прямой атаки города Запорожье, но россияне будут искать слабые места в украинской обороне.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в Донецкой области украинский фронт посыпался. Захватчики уже зашли в Селидово и там закрепляются.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что российские захватчики после полного захвата Селидово и Курахово сформируют окончательные условия для полноценного наступления на город Покровск Донецкой области.

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