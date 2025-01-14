Украина создала дрон, который может нести КАБы, - блогер

Сегодня Украина нанесла один из самых массовых ударов по территории РФ.

В ночь на 14 января Силы обороны нанесли очередной дальнобойный удар по территории РФ, используя, в частности, новые типы БПЛА. Об этом сообщил блогер "Николаевский Ванёк".

Во время атаки применялись аппараты различных типов. "Это стая разнообразных мопедов (в частности аналогов "Шахедов"). В том числе мопеды, которые способны на себе нести и большие мины, и некоторые кабины", - сообщил он.

По словам блогера, еще несколько месяцев назад некоторые из этих разработок были в статусе прототипов. "А сейчас этот прототип летает спокойно до Энгельса и дальше", - пишет "Николаевский Ванёк".

Видео дня

Украина атакует территорию РФ

По словам экспертов, очередной дальнобойный удар по территории РФ может претендовать на звание самого массированного и наиболее результативного за все время российско-украинской войны. Об этом говорит, в частности, количество пораженных объектов.

По данным самих россиян, Киев запустил более 200 дронов и применил комбинированные ракетные атаки. Украина нанесла болезненные удары по российскому ВПК и энергетической инфраструктуре страны-агрессора.

Среди прочего была поражена инфраструктура военного аэродрома "Энгельс-2", который является основной базой российских бомбардировщиков и единственным местом базирования самолетов Ту-160.

Ранее сообщалось, что во время предыдущей атаки Украина могла "приземлить" российские Ту-160, оставив их без топлива. Дело в том, что эти машины используют специфическое топливо марки Т-8В, которое производят далеко не на каждом НПЗ.

Вас также могут заинтересовать новости: