По его словам, РФ интенсивно использует их только на активных участках фронта.

Если оценивать общую ситуацию на всей линии фронта, то Россия уменьшила количество использования управляемых авиационных бомб.

Об этом в эфире "Radio NV" заявил эксперт по авиации Валерий Романенко. "Российская авиация отошла от линии фронта. И базирование перенесено на 700 километров. То есть этот процесс конвейера - сбросил, подлетел, подвесили новую, экипаж сменился или не сменился, полетели, снова сбросили и так 2-3 раза в день, этого уже нет. Кроме того, россияне знают о F-16 и сейчас более тщательно планируют операции. Каждый вылет должен прикрываться истребителем", - рассказал Романенко.

Он добавил, что все эти моменты влияют на интенсивность использования россиянами КАБов. В то же время он добавил, что на активных участках фронта РФ продолжает интенсивное использование этих снарядов.

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"Оно (использование РФ КАБов, - УНИАН) просто районировано. Там, где активные боевые действия, большая плотность этих ударов".

Российские КАБы

В середине января стало известно, что Силы обороны Украины поразили склад с хранением российских боеприпасов на территории РФ. Там, в частности, хранились российские КАБы, ФАБы и крылатые ракеты.

По мнению генерал-лейтента Игоря Романенко, Украина не может использовать западные истребители F-16 для борьбы с российскими носителями КАБов. Причина в том, что переданные самолеты устаревшие.

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