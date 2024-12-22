По словам эксперта, оккупанты также пытаются усилить аэродром "Миллерово".

Российские оккупанты массово строят усиленные укрытия на аэродромах из-за постоянных атак БпЛА. Об этом заявил авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире "Киев24".

"Сейчас идет общая программа по всем российским воздушным силам. Также они пытаются усилить аэродром "Миллерово", потому что им стало очень неудобно. В "Бельбек" прилетает, мы их постоянно там бьем, в "Джанкой" так же, постоянно там какие-то разрушения", - отметил эксперт.

По его словам, оккупанты вынуждены изменить нормативную базу по строительству укрытий, ведь самолеты, которые раньше прятались в этих конструкциях, были небольшими.

"А когда появился Су-27, он вообще туда не влезал, надо было "крылышки" подрезать, поэтому они изменили этот стандарт и сейчас пытаются сделать эти укрепления закрытыми", - подчеркнул Криволап.

Защитные сооружения для самолетов РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты строят сооружения на авиабазе "Бельбек", чтобы защитить свои самолеты во временно оккупированном Крыму. В прошлом подобные сооружения видели и на других российских авиабазах.

"Дополнительные физические средства защиты в "Бельбеке" имеют смысл. База была особенно приоритетной целью для Украины, поскольку авиация и средства ПВО, базирующиеся на ней, помогают обеспечивать критически важное наблюдение за соседней российской военно-морской базой в Севастополе, а также распространяют это наблюдение далеко вглубь Черного моря", - отметили в издании The War Zone.

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