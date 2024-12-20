В ГУР рассказали подробности об этом случае и обнародовали короткое видео.

На аэродроме под Москвой взорвался военно-транспортный самолет Ан-72.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны. "12 декабря 2024 года на аэродроме "Остафьево" в Московской области произошел взрыв - сдетонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72, принадлежавшего военно-морскому флоту государства-агрессора", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что ориентировочная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет около $4,5 млн.

"ГУР напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - подчеркивается в сообщении.

Взрывы в РФ

17 декабря утром стало известно, что в Москве взорвали российского генерала. Погиб также его личный помощник. Позже стало известно, что состоялась ликвидация российского генерала Игоря Кириллова, за которой стоит СБУ.

Накануне СБУ заочно предъявила генералу обвинение в "массовом применении запрещенного химического оружия". А в октябре Великобритания ввела санкции против генерал-лейтенанта Кириллова, обвинив его в надзоре за применением химического оружия в Украине и в том, что он служил "важным рупором кремлевской дезинформации".

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