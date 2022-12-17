По его словам, российская армия показала себя плохо и понесла огромные потери.

Война, которую развязал президент РФ Владимир Путин против Украины, со стратегической точки зрения неудачная для России, но пока что не угрожает его власти.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью PBS отметил, что у Путина много проблем из-за войны.

"Российская армия показала себя плохо и понесла огромные потери. Российская экономика понесла долгосрочные убытки. Большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается", – пояснил Бернс.

Видео дня

По его словам, репутация России сильно подорвана, а ее слабости обнажились. Российское население, по мнению директора ЦРУ, все больше беспокоится из-за цены войны. Бернс напомнил, что после объявления в России частичной мобилизации из страны бежало больше россиян призывного возраста, чем Путин смог собрать и отправить на фронт.

"Поэтому у него тоже много проблем", – заявил Бернс.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 17 декабря враг ориентировочно потерял около 97 тысяч 690 человек.

В Пентагоне считают, что зима будет очень динамичным временем в войне в Украине.

По данным СМИ, в начале полномасштабного вторжения России в Украину глава Чечни Рамзан Кадыров получил от Путина задание убить президента Украины Владимира Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: