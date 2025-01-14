Патрушев также заявил, что переговоры о завершении войны должны вестись между Россией и США.

В Москве заявили о том, что не исключают того, что Украина прекратит свое существование.

Помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью прокремлевскому изданию "Комсомольская правда" сказал, что это якобы может произойти уже в 2025 году.

Также он добавил, что переговоры о завершении войны в Украине должны вестись между Россией и США.

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"Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада", - поделился Патрушев.

По его словам, разговаривать с Лондоном и Брюсселем "не о чем". Патрушев уверен, что руководство ЕС не может говорить от лица многих своих членов, включая Венгрию, Словакию, Австрию и Румынию, так как эти страны имеют "взвешенную позицию в отношении России".

Кроме того, в интервью Патрушев заявил о "братском отношении" россиян к украинцам. Он подчеркнул, что Москве якобы небезразлично то, что происходит в Украине.

Помощник президента РФ также обвинил Украину в разрушении своих же городов.

"Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев и Днепропетровск", - заявил он.

Другие циничные заявления Москвы

Ранее заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что он "не уважает ни главу России, ни российский народ". Медведев заявил, что россияне захотят мести.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил притязания новоизбранного президента США Дональда Трампа на Гренландию с оккупацией территорий Украины. Он подчеркнул, что ситуация вокруг Гренландии является вопросом двусторонних отношений США и Дании, но РФ продолжит следить за ней.

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