Он отметил, что неправильным является предположение об одинаковых потерях на фронте.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил, почему вчетверо больше украинского мобилизационный резерв россиян не гарантирует им победы.

"Их действительно больше, но их больше не на порядок. На самом деле, нас примерно 30 млн, а россиян - примерно 130 млн. Демография у стран схожая, притом у нас даже еще сейчас немножко перекоса в мужскую сторону, поскольку закрыт выезд для мужчин. Но берем, что демография одинаковая. Таким образом, их мобилизационный резерв в четыре раза больше нашего. Это много", - признал Дикий в эфире Radio NV.

Он отметил, что неправильным является предположение об одинаковых потерях.

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"Если бы за каждого убитого орка ложился один наш защитник, тогда эта арифметика была бы такой страшной... Но соотношение потерь совершенно другое. Мы не берем сейчас начало войны, в которую мы вступили совершенно не готовыми, и эту неготовность мы компенсировали героизмом людей. Там где героизм, там всегда страшные потери. С того момента, как обе стороны привоевались, война стала регулярной, все это время наши потери значительно меньше российских", - сказал Дикий.

По его словам в 2023 году худшим было соотношение потерь во время наступления украинских военных - "1:2, 1:3 в нашу пользу".

"Даже когда мы наступали, за каждого нашего защитника ложились три орка. Когда мы боролись в Бахмуте, соотношение было 1:7, 1:8. Мы говорили, что Угледар - это рекорд. Сейчас рекордное направление по уничтожению вражеской силы - это Авдеевка, там соотношение потерь 1:10 или 1:12. причем это я не беру наши официальные данные, а данные прямо от ребят оттуда. Они подтверждают, что сейчас, при том, что у нас там большая проблема снарядного голода, российские мясные штурмы обходятся им в это соотношение - 1:12. При таком соотношении потерь эта арифметика, что мы закончимся, а они останутся, не работает", - отметил он.

Потери России в Украине

Украинские защитники за минувшие сутки сократили армию РФ еще на 810 оккупантов. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составили около 388 тыс. 750 человек, сообщил Генштаб. С начала полномасштабного вторжения также уничтожено 979 РСЗО, 663 вражеских средства ПВО, 332 самолета, 324 вертолета, 1847 крылатых ракет, 24 корабля/катера, одна подводная лодка.

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