Нефтепереработка - единственное, на чем держится режим Путина, заявил ветеран АТО.

Россия не зря выступает за энергетическое перемирие, ведь им это самим выгодно. Об этом заявил военный эксперт Евгений Дикий в эфире на "Radio NV".

"Россия предлагает исключительно то, что выгодно ей. Она абсолютно не хочет мира. А вот энергетическое перемирие для нее критически важно. Ведь ни для кого не секрет, что вся экономика России завязана на нефти. Это единственное, на чем держится этот режим, функционирует государство", - сказал Дикий.

Он добавил, что удары по нефтепереработке России являются одной из важнейших вещей, которые Украина делала с начала этой войны. И именно поэтому Путин настолько активно продвигал тему энергетического перемирия.

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"И это единственное, за счет чего они ведут эту войну. И соответственно наши удары по их нефтеперерабатывающей отрасли и их терминалам по отгрузке нефтепродуктов - это их кровеносная система. Мы реально пускаем кровь этому монстру. И это не такой медленный процесс. До того, как начались разговоры об этом энергетическом перемирии, мы уже успели на одну четверть уменьшить их нефтепереработку. То есть еще год такой работы и валюта перестанет поступать. И у самой российской армии возникнет вопрос, на чем дальше ездить", - отметил Дикий.

Энергетическое перемирие: важные новости

Напомним, после переговоров с США, Россия сообщила, что соглашается на временное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины. Уже вскоре Украина обвинила РФ в нарушении договоренностей. Москва в свою очередь обвиняет в этом Киев.

Между тем в Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали, что за 22 дня так называемого энергетического перемирия, на которое согласилась Москва, оккупанты убили в Украине в 2,5 раза больше людей, чем за такой же период до "прекращения огня".

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