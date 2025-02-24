Российско-украинская война заметно повлияла на производителей бронетехники, считает Евгений Дикий.

Сейчас Украина и Россия пишут историю первой настоящей войны 21 века. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий.

"Пока мы ее пишем, весь мир очень внимательно за ней следит, кто-то конспектирует, а кто-то пробует решение копировать. При том, что это касается не только осознания того, что надо делать дроны и антидроновое все", - сказал Дикий.

Он отметил, что на самом деле изменения в этой войне глубже. В частности, изменилась роль артиллерии, а также произошла "очень большая" переоценка роли бронетехники и танков на поле боя.

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"Роль бронетехники и танков меняется впервые. С Первой мировой войны она была неизменна. Тогда сформировался канон гусеничной бронетехники и танков, канон был один, он продержался более 100 лет. И вот сейчас этот канон не соответствует новым реалиям. Бронетехника продолжает использоваться. Но каждый день приходится искать новую тактику, как ее использовать на поле боя, перенасыщенном дронами", - пояснил Дикий.

Эксперт отметил, что к подобному развитию событий в мире не готовы. И у производителей танков и другой бронетехники наблюдается большой кризис. Ведь они планировали проводить большое количество модификаций и усовершенствований, работать над танками новых поколений. Но во время войны стало понятно, что предыдущие подходы уже не работают. Дикий добавил:

"И тут вдруг все сначала получило огромный импульс в 2022 году, что вот, надо клепать танки, потому что войны снова большие. А вот теперь оно пробуксовывает. Ведь клепать надо, но какие? Ведь оказывается, что танки 20 века в 21 уже не релевантны. Дроны меняют многое. Мы видим, что дроны меняют не просто поле боя, но и многое в этой войне. Но ни в коем случае нельзя переходить в то, что это война дронов. Это не война дронов. Одно осталось неизменным с Первой мировой - это была и есть война пехоты".

БПЛА: важные новости

Накануне в Минобороны рассказали, что Украина производит большее количество FPV-дронов, чем Россия. Там также отметили, что эта сфера в Украине развивается очень быстрыми темпами.

Тем временем СМИ отмечают, что в ближайшее время КНДР совместно с Россией начнет производить совместно разработанные БПЛА. Отмечается, что это соглашение было заключено в обмен на отправку в Россию северокорейских солдат.

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