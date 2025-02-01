Также защитник рассказал, как узнал, что ВСУ зашли в Курскую область России.

Бывший журналист издания "Еспресо" и военный, который был освобожден из российского плена через 33 месяца Роман Борщ рассказал, что узнавал информацию о событиях в Украине от других людей, которые позже попадали в плен. Об этом он сказал в интервью "Эспрессо".

"Мы действительно были там (в российском плену, - ред.) в информационном вакууме, но где-то до осени 2024-го в колонии, где я находился, привозили еще людей с полей, которые только-только попали в плен. И где-то была возможность пообщаться с ними. Разумеется, среднестатистический военный может в совершенстве не знать политической ситуации, но какие-то простейшие вещи знали", - отметил защитник.

Также Роман поделился, как узнал о том, что украинские военные зашли в Курскую область России.

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"Тогда так было аж странно как будто, но ты приезжаешь, понимаешь, ну да, значит, это хорошо. О тех же беспилотных силах, кстати, также кто-то сказал", - отметил военный.

Он отметил, что его также очень беспокоила ситуация в Украине, ведь некоторые рассказывали ему, что там все плохо.

"Все равно я понимал и верил, что должно быть все здесь хорошо. Но где-то тот маленький кусочек тревоги все-таки был: вот как приедешь, а что там? Но конечно, что приехал, и очень на самом деле все хорошо. Относительно, конечно. Понятно, что очень много война своих корректив внесла, но относительно еще все хорошо", - рассказал военный.

Освобождение украинцев из плена РФ - последние новости

Ранее боец бригады "Азов" рассказал о плене в РФ. По его словам, украинских военных морили голодом, психологически запугивали и применяли физическое наказание. Он отметил, что постель могли не менять месяцами, а питание было очень плохим.

Также военный ГУР поделился, каким было его возвращение из российского плена. Он отметил, что сначала не верил, ведь думал, что освобождение может сорваться.

"Нас отвезли сразу в Киев, в центральный госпиталь. Встретили там, как родных. Такие женщины, немного старше меня. И знаете, такое впечатление было, что я попал к бабушке - такой маленький мальчик школьного возраста и приехал на каникулы в село", - рассказал он.

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