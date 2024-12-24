Сообщалось, что Россия могла собрать для этой операции до 4000 штурмовиков.

Операция россиян по форсированию Днепра будет самоубийственной, заявил в эфире Radio NV военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Есть сообщения о якобы 4000 штурмовиков, которые собираются штурмовать этот участок. До трех бригад там находится. Три бригады врага, которые собираются штурмовать такую огромную реку, под огнем артиллерии. При чем, они собираются это делать с левого болотистого берега на правый, обрывистый берег, на котором мы держим оборону", - сказал Нарожный.

Эксперт добавил, что даже если какой-то вражеской ДРГ и удастся выйти на правом берегу и закрепиться, развить этот успех им вряд ли удастся.

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"Для них это будет самоубийство. Ведь за спиной у них будет широченная река, впереди у них будут украинцы. И все поставки будут идти через эту реку. У них ситуация будет значительно сложнее, чем у наших, когда они были в Крынках. В Крынках мы проходили Днепр, потом были острова, потом река Конка. Этот участок работал для нас как укрытие. А им придется штурмовать обрывистый берег. Поэтому мне кажется, что сейчас абсолютно нереально форсирование Днепра возле Херсона", - добавил Нарожный.

Попытка штурма Херсона: что известно

Российские оккупанты массово обстреляли из артиллерии город Херсон 20 декабря. Тогда же они пытались завести в город свои ДРГ, но они были уничтожены.

Подробнее об этом штурме рассказал Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии. По его словам, часть ДРГ удалось уничтожить, когда они даже не добрались до середины реки. Другая часть российских войск даже не успела сесть в лодки.

Между тем представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что Россия действительно планирует захватить часть правобережья Днепра, или острова на реке. По его словам, враг хочет установить там средства поражения для ударов по Херсону.

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