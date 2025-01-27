С последней ракетной атаки РФ по Украине с применением стратегической авиации прошло 12 дней и этого времени достаточно для подготовки к следующему удару.

За последние дни - до и после инаугурации президента США Дональда Трампа - Россия не осуществляла массированных ракетных атак на Украину, хотя каждую ночь запускает десятки дронов. В то же время нельзя надеяться на то, что российский глава Владимир Путин временно прекратит атаки, надеясь на определенные договоренности с президентом США.

Как отметил в комментарии РБК-Украина военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, ключевой фактор, который влияет на решение Путина о продолжении агрессии против Украины - это фактор ресурсов, а не возможность договориться с Трампом. А значит "тешить себя иллюзиями, что вдруг Путин станет "добрым дедом" и откажется от своей агрессии не стоит".

"Очевидно, что Путин... мечтает взять полностью под контроль всю территорию Украины. Для реализации этой миссии он готов использовать все рычаги влияния: информационные, военные или силовые", - говорит Селезнев.

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По его словам, у Путина есть ресурсы, чтобы в дальнейшем атаковать Украину дронами, ракетами, артиллерией, поэтому не стоит надеяться на оперативную паузу в российских атаках.

"Путину надо все. Поэтому пока он имеет ресурсы, чтобы хоть немного продвинуться для реализации своей цели, он будет действовать способом, который и действовал, включая массированные ракетные и дроновые атаки и вообще давление на всех рубежах и позициях, где он имеет возможность его реализовать", - считает Селезнев.

Селезнев отмечает, что с последней ракетной атаки РФ по Украине с применением стратегической авиации прошло 12 дней и этого времени достаточно для подготовки к следующему удару.

"По советским нормативам, самолеты стратегической авиации должны быть готовы к следующему боевому вылету в течение суток. То есть меньше, чем 24 часа. Сейчас россияне не укладываются в эти нормативы. Но несколько дней, чтобы накопить ресурсы, им вполне достаточно", - объясняет он.

Российские ракетные атаки

Последнюю масштабную атаку по Украине Россия осуществила утром 15 января, запустив более 40 ракет, в том числе баллистические. Как заявил президент Владимир Зеленский, среди целей были газовая инфраструктура и энергетические объекты.

23 января россияне ударили по Запорожью, ранения получили более двух десятков человек.

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