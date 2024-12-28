РФ захватила богатые полезными ископаемыми регионы, и ими она окупит расходы на войну.

Замораживание войны на текущей линии соприкосновения будет означать победу агрессора, ведь так Россия окончательно оставит себе большие залежи полезных ископаемых, которые есть на оккупированных территориях. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.

Он подчеркнул, что россияне захватили не только территорию с людьми, которые решили остаться в оккупации, но и ресурсную базу, необходимую для дальнейшего развития Украины.

"Донецкая, Луганская, части Запорожской области и Херсонская - это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов.(...) Были там разные оценки. Там больше 20-ти, 25-ти триллионов. Из них половина - это вот эти оккупированные на сегодня области", - говорит Муженко.

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По его мнению, если с замораживанием войны эти ресурсы достанутся россиянам, это будет означать победу России. Муженко подчеркнул, что при таком сценарии Россия "полностью окупит свои затраты на эту операцию, причем в разы".

"Разработка полезных ископаемых на 1 триллион долларов дает возможность роста ВВП в течение 20-30 лет на 8-9 триллионов. На сколько лет мы лишаем Украину ее развития?! За это нужно бороться? За лучшую жизнь по большому счету", - отметил Муженко.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по мнению генерала Муженко, россияне стремятся не так захватить Покровск, как заблокировать его. Тогда оборонять город станет намного труднее.

Также мы рассказывали, что Мариуполь не был подготовлен к серьезной обороне несмотря на то, что город был прифронтовым все 8 лет войны на Донбассе. По словам военного медика, который участвовал в обороне города, в Мариуполе не было запасов не то что оружия, а даже продовольствия.

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