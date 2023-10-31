В то же время, украинские военные отражают вражеские атаки и удерживают позиции.

В течение суток российские террористические войска продолжали попытки штурмов сразу на нескольких направлениях. Отдельно, враг не отказывается от планов окружить Авдеевку, однако ВСУ удерживают позиции и не дают россиянам продвигаться.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 36 боевых столкновений с врагом.

Так, на Северском и Слобожанском направлениях россияне в приграничных районах продолжают сохранять свое военное присутствие. Там захватчики проводят активную диверсионную деятельность для недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Видео дня

В то же время, на Купянском направлении россияне безуспешно пытались вести штурм в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области - там ВСУ отбили две атаки противника.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки. Здесь украинские защитники и Защитницы отразили три атаки россиян. Также защитники Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, где наносят врагу значительные потери и закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении российские захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку, однако силы обороны Украины стойко удерживают позиции и нанося россиянам значительные потери. В частности, безуспешными были наступательные действия врага в районах населенных пунктов Авдеевка, тоненькое, Первомайское Донецкой области, где ВСУ отбили более 5 атак противника.

На Марьинском направлении террористические войска РФ вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 15 атак занарбников.

Кроме того, на Шахтерском и запорожском направлениях украинские войска отбили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении, где наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике и истощают врага вдоль всей линии фронта. А на Херсонском украинские воины ведут контрбатарейную борьбу и бьют по тылам россиян.

Ситуация на фронте по состоянию на 31 октября 2023 - главные новости

По данным украинских военных, а также иностранных военных аналитиков, россияне бросают на "мясные штурмы" Авдеевки отряды пехоты без поддержки артиллерии и тяжелой техники и без снаряжения. В частности, ВСУ удается за считанные дни уничтожать их личный состав на 40-70%. Речь идет о штурмовых подразделениях "Шторм-Z", которые состоят преимущественно из штрафников и заключенных.

В то же время, с 10 октября на Авдеевском направлении украинским военным удалось сбить уже шесть российских самолетов. В частности, 29 октября ВСУ уничтожили вражеский штурмовик Су-35.

Вас также могут заинтересовать новости: