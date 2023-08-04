В учениях принял участие один из командиров "Азова" с позывным "Редис".

Бойцы "Азова" провели тактические учения. Воины отработали практические моменты планирования и организации боя и управление подразделениями.

"Особое внимание уделялось быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии различных родов войск. По результатам тактико-строевых занятий командованием и инструкторами был проведен анализ ошибок, после чего приступили к осуществлению маневров с боевыми стрельбами", - говорится в сообщении бригады НГУ "Азов" в Telegram-канале.

Кроме того, пресс-служба бригады опубликовала фото с учений. На снимках можно увидеть одного из командира "Азова" Дениса Прокопенко, известного под позывным "Редис", который недавно вернулся из Турции в Украину после российского плена.

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Возвращение командиров "Азова" - что известно

Президент Владимир Зеленский после визита в Турцию 8 июля вернулся в Украину с пятью командирами "Азова", которые с сентября 2022 года находились в Турции после российского плена.

После возвращения в Украину Денис "Редис" Прокопенко провел встречу с личным составом. Во время разговора с "азовцами" он отметил, что основные усилия должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.

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