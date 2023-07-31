Командующий Нацгвардией подчеркнул, что не решает, кто воюет.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко рассказал о дальнейшем участии командиров "Азова" в войне.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде". Отвечая на вопрос о том, что пока непонятной является ситуация с участием Дениса "Редиса" Прокопенко и других руководителей "Азова" в войне, и что вроде бы есть какое-то вето на их участие в боевых действиях, Пивненко отметил, что Прокопенко занимает определенную должность.

"Они обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", - сказал командующий.

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На уточнение, не является ли это проблемой по состоянию на сегодня, и нет ли запрета на это, Пивненко заявил: "Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те - нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет".

"Мы находимся в Силах обороны, есть верховный главнокомандующий (президент Владимир Зеленский - Ред.), есть главнокомандующий (Валерий Залужный - Ред.), есть направления по оперативно-стратегическому испытанию. Кому надо помощь, они присылают, грубо говоря, на военном языке, ко мне боевое распоряжение, я его выполняю, и все", - пояснил он.

Кроме того, на вопрос, когда примерно можно будет увидеть участие Прокопенко, Пивненко отметил, что это будет зависеть от обстановки, которая складывается на фронте. "Возможно, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет", - сказал командующий.

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Как сообщал УНИАН, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский уехал в Турцию. После окончания всех официальных мероприятий пресс-служба Офиса президента сообщила, что Зеленский возвращается в Украину не сам, а с пятью командирами "Азова", которые по договоренности с Россией с сентября 2022 года находились в Турции.

После возвращения из Турции Прокопенко встретился с личным составом. Отмечалось, что сейчас он проходит реабилитацию и в ближайшее время будет выполнять служебные обязанности.

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