Эвакуация и оказание домедицинской помощи раненым – ежедневная работа боевого медика, порой приходится выезжать по нескольку раз в день.

Героический сопротивление Украины российскому нашествию можно сравнить с событиями из сериала "Игра престолов".

Такую параллель между реальными боевыми действиями и киносюжетом провел боевой медик Константин, который до 24 февраля 2022 года работал стоматологом, занимался частной медицинской практикой, а в начале полномасштабного вторжения РФ присоединился к терробороне Киеве, а только враг ушел из Киевщины, продолжил службу в 80-й ОДШБр.

"Мы – воины на Стене, которые ведут борьбу против сплошного мрака зла", – говорит он.

Историю украинского воина рассказал в Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Эвакуация и оказание домедицинской помощи раненым – ежедневная работа боевого медика, порой приходится выезжать по нескольку раз в день. Многочасовая "тишина в эфире" - настоящее счастье для эвакуационного экипажа, ведь это означает, что все бойцы живы-здоровы.

"Так или иначе, мы постоянно на связи, готовы к выезду в любую минуту, потому что эвакуируем бойцов не только из своих подразделений, но и из соседних бригад", - объясняет Константин. – "Помогаем и гражданским, которые также обращаются к нам. Не отказываем, конечно, потому что в селах на линии фронта остаются, в основном, люди пожилого возраста, о которых некому позаботиться".

Большая война принесла уже много горя и разрушений, вместе с тем, она была неизбежной, уверен медик.

"Она должна была быть. Это война за европейские ценности, свободу и демократию против российского тоталитаризма", – утверждает он. – "Хочется одержать победу, закрыть вопрос независимости Украины раз и навсегда, вернуться к своей семье и жить в сильной, богатой, некоррумпированной стране".

Ранее в интервью УНИАН доктор медицинских наук, профессор, известная одесская акушер-гинеколог Светлана Галич рассказала, как решила стать военным медиком, чтобы спасать бойцов ВСУ, о работе в мобильном госпитале и идее написания книги о своих нынешних коллегах.

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