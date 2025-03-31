По меньшей мере треть населения сбежала из города, в котором боевых действий фактически не было.

Пока представители команды Трампа рассказывают, что "русскоязычные регионы" Украины на "референдуме" выразили желание быть частью России, жители оккупированных городов до сих пор надеются на возвращение туда украинского флага. Об этом пишет британская The Telegraph.

Журналисты дистанционно пообщались с жителями оккупированного Бердянска, которые рассказали о реалиях жизни под российским сапогом и об истинных настроениях населения.

"Витрины магазинов забиты досками, детские площадки пустые, некоторые из немногих туристических объектов превратились во временные военные объекты. Город, расположенный вдоль украинского побережья Азовского моря, превратился в город-призрак после вторжения России", - пишет издание по рассказам горожан.

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Российские солдаты ворвались в Бердянск 27 февраля 2022 года, на третий день полномасштабного вторжения. С тех пор треть 100-тысячного населения города сбежала, а те, кто остался, были вынуждены наблюдать, как их маленький город превращается в военный форпост. Теперь здесь солдаты оккупационной армии в гражданской одежде заполняют кафе, действует комендантский час, а рабочие места и опустевшие дома занимают "поселенцы" из России.

Чтобы устранить нехватку рабочей силы и еще больше укрепить контроль над захваченными регионами, Москва переселила на эти территории сотни тысяч россиян.

"В городе много жителей из регионов России, особенно из Дагестана. Они часто занимают руководящие должности в больницах, школах и коммунальных предприятиях", - рассказала жительница Бердянска, которая работает учителем.

Российским поселенцам предлагали повышенные зарплаты, и они часто заселялись в дома украинцев, которые решили покинуть город.

"Военная администрация иногда обходит дома и квартиры под предлогом того, что ищут особо опасного преступника, потом проверяют, кто уехал, а кто остался, чтобы переписать, какое жилье пустует", - рассказывает другая жительница.

Хотя жители Бердянска тоже надеются на окончание войны, их беспокоит перспектива навсегда остаться в оккупации.

"Из населения, которое еще осталось здесь, 60-70 процентов ждут возвращения Украины. Они до сих пор не верят и не хотят верить, что Россия пришла навсегда", - говорит уже упомянутая учительница.

У Трампа говорят, что оккупированные территории мечтают остаться в оккупации

Как писал УНИАН, недавно специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что временно оккупированные территории Украины являются русскоязычными и что там состоялись "референдумы", на которых, по его словам, большинство населения высказалось за присоединение к России. При этом он назвал проблемой то, что эти территории вписаны в украинскую конституцию.

Эти высказывания вызвали критику со стороны международного сообщества. Пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Гиппер подчеркнула, что так называемые "референдумы", проведенные Россией на оккупированных территориях Украины, были полностью сфальсифицированы и проходили под принуждением.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на заявления Виткоффа, отметив, что они совпадают с месседжами официального Кремля. Он подчеркнул, что так называемые "референдумы" не имеют никаких законных оснований и были проведены под дулом оружия, поэтому не могут быть легитимизированы.

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