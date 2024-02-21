Также подразделениями Воздушных сил ликвидирован очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательные БПЛА.

В течение текущих суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Также подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательные БпЛА", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам горюче-смазочных материалов, 3 пунктам управления, 8 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции противника.

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Кроме того, отмечается, что несмотря на значительные потери, противник не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

"Всего враг нанес 3 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения", - заявили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

В ночь на 21 февраля ВСУ сбили Су-34 российских оккупантов. Всего украинские военные за последнюю неделю сбили уже семь российских истребителей на Восточном фронте.

Согласно данным Генштаба, украинские военные уже уничтожили 338 самолетов, более 320 вертолетов и 7560 БпЛА российской оккупационной армии. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, значительные ли это потери для страны-агрессора.

Он также отметил, что россияне ежегодно поставляют новые самолеты, хотя их и не много. В частности, в прошлом году в России создали 4 самолета СУ-30СМ и несколько СУ-34.

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