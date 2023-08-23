Это уже восьмая атака на портовую инфраструктуру Украины после выхода россиян из зерновой сделки.

В результате очередной атаки россиян на порты Дуная в ночь на 23 августа, было уничтожено 13 тыс. тонн зерна, повреждена зерновая и портовая инфраструктура.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. "13 тыс. тонн зерна уничтожено Россией в результате атаки дронов на порт Измаил. Повреждения получили сразу несколько частных зерновых терминалов и складов, грузовая инфраструктура", - уточнил министр.

"Агропродукция предназначалась для Египта и Румынии", - добавил он.

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Чиновник отметил, что оккупанты систематически бьют по зерновой инфраструктуре для остановки агроэкспорта - это уже восьмая атака с начала выхода россиян из зерновой сделки.

"Сегодня уже восьмая атака на портовую инфраструктуру после выхода России из зерновой инициативы. Всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тыс. тонн зерна. Только за эту ночь на 15% была снижена экспортная мощность порта Измаил, до этого был порт Рени и 35 тыс. тонн уничтоженного зерна", - сообщил детали Кубраков.

Ночная атака дронов на Одесскую область

В ночь на 23 августа оккупанты три часа атаковали Одесскую область дронами, в результате чего были повреждены зернохранилища и производственно-перегрузочные комплексы. В складских помещениях произошли пожары, но к счастью обошлось без жертв.

Утром в Воздушных силах сообщили, что оккупанты запустили по югу Украины дроны-камикадзе. 9 из них были сбиты в Одесской области, еще два в Запорожской.

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