Украина хорошо ведет контрбатарейную борьбу против РФ. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт Евгений Дикий, отвечая на вопрос о том, благодаря чему Украина резко увеличила количество поражения российской артиллерии.
"Мы все это время компенсируем большую разницу в количестве артиллерии очень разной точностью. Российская артиллерия всю эту войну работает по площадям. Это требует совсем другого количества боеприпасов, огневого вала. У нас артиллерия в 5-10 раз более точная. И благодаря использованию натовского калибра у нас артиллерия на чуть большие расстояния отстреливает", - сказал Дикий.
В то же время он отметил, что увеличение количества поражений российской артиллерии может быть связано с появлением и активным использованием Украиной аналога "Ланцетов".
"У нас долго стояла проблема, что не была закрыта эта ниша. У нас было нормально с FPV-дронами, которые закрывают полосу до 10 километров. И у нас нормально было с дальнобойными дронами. А наименее закрыта у нас была эта ниша - барражирующий боеприпас на расстояние 40-50 км. А для борьбы с артиллерией это наиболее эффективно. И судя по всему, эту нишу наконец-то закрыли", - добавил Дикий.
Кроме того, по мнению эксперта, статистика может быть связана и с тем, что Россия активно использует на фронте северокорейские САУ "Koksan".
"У россиян их советская артиллерия в значительной степени заканчивается. И они подсели на корейские. А эти Koksan очень неповоротливые, это артиллерия позапрошлого поколения, которая не предусматривает, что она должна быстро маневрировать и куда-то бежать. Это тяжелая, неповоротливая махина. И судя по всему, часть этой статистики связана именно с этим", - пояснил Дикий.
Артиллерия на войне: важные новости
В начале января Украина получила от Германии первую из 54 колесных САУ RCH 155. Сами установки производятся на предприятии Rheinmetall и имеют возможность дистанционного управления.
Между тем в декабре 2024 года спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщал, что Украине на некоторых направлениях удалось перехватить преимущество по количеству артиллерии. Отмечается, что этого удалось достичь благодаря точечному уничтожению российских установок.