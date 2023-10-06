Он также пояснил, чего добиваются оккупанты такими атаками.

Военно-политический обозреватель Адександр Коваленко указал на отличительную деталь российских ударов по селу Гроза Купянского района и по центру Харькова.

Он отметил, что если ранее нанесение таких ударов было неизбирательным и неприцельным, то "сейчас явно ведется прицельный огонь".

"Вчера - Гроза, Купянского района, прицельное уничтожение гражданского объекта с большим количеством гражданских внутри. 51 погибший. В ночь на 6 октября - удар по центру Харькова. Ранее в основном страдала Северная Салтовка, как щит города, сейчас же - прицельный удар по центру", - отметил он.

Видео дня

Коваленко подчеркнул, что российские оккупанты выводят террор на системный, прицельный уровень с целью повысить не уровень случайных жертв ударов, а гарантированно повышать число жертв среди мирного населения.

"Это может быть обусловлено осознанием неизбежного провала на фронте и попыткой через катализацию террора против мирного населения, повлиять на события происходящие в зоне боевых действий. Заставить общество давить на власть, а пацифистким организациям, ратующим за переговоры без каких либо предварительных условий и сокращение военной помощи Украине, предоставление фактов преступлений окупантов для манипуляций... мол, посмотрите как украинцы страдают в этой войне, которую нужно прекращать "финансировать"!", - пояснил ситуацию эксперт.

Однако он отметил, что никто не остановит те процессы, которые проходят в зоне боевых действий, поскольку если их остановить, то такой террор, но без сопротивления, будет в каждом городе и селе Украины.

"Вспомните Голодомор. Во, что вылилось поражение УНР - в масштабный геноцид украинцев. Это не просто сопротивление врагу, оккупанту, битва за свободу, суверенитет и право быть самими собой. Это битва за выживание. Выживание будущих поколений", - подчеркнул аналитик.

Удары по Харькову и области

5 октября оккупанты ударили по зданию в селе Гроза в Купянском районе. Там располагалось кафе и магазин. Непосредственно во время удара в кафе и на его дворе находилось около 60 человек. Они пришли на поминки по погибшим военным. По состоянию на сегодняшнее утро сообщалось о 52 погибших, среди которых и 6-летний мальчик.

Оккупанты 6 октября около 7:00 атаковали Харьков. В результате вражеского удара был поврежден жилой дом. В настоящее время известно о двух погибших, среди них 10-летний мальчик. Ранения получили 26 человек.

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