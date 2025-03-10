Оккупационные войска РФ накопили ресурсы на Курщине и начали охотиться на украинскую логистику.

Российские оккупанты продолжают давить на Силы обороны Украины на Курском направлении, ситуация там остается сложной. Об этом аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

"Ситуация остается достаточно сложной. Враг постоянно осуществляет давление буквально со всех сторон Курской группировки. То есть с севера, запада, востока. И сейчас все силы Сил обороны брошены на то, чтобы сформировать и выйти на рубежи, где можно будет сдерживать врага. Сдерживать тот натиск, который они собрали. У врага есть преимущество в количестве, есть эта волна давления, которую они взяли и конечно, что они будут пытаться ее развивать", – сказал он в эфире "Громадського радіо".

Аналитик добавил, что враг имеет преимущество в ударных дронах, а также в средствах аэроразведки. В то же время остается сложной ситуация с логистикой украинских сил на Курщине. Все, что идет в направлении Суджи и оттуда, обстреливается.

Видео дня

"Очень сложно что-либо туда поставлять, как-либо двигаться, и пока решения на этот момент нет, и его как-то не озвучивают и не решают публично или нет. Поэтому там все в виде лотереи, скажем так", – продолжил соучредитель DeepState.

По словам Погорелого, оккупационные войска РФ накопили ресурсы на Курщине и начали давить и охотиться на украинскую логистику. Причем охота на логистику произошла не за один день и даже не за месяц:

"Это все набирало обороты, и они выходили на нужные для них рубежи для того, чтобы иметь огневое воздействие и осуществлять огневой контроль всего нашего передвижения".

К тому же, после восстановления и дополнительных накоплений на помощь россиянам на Курщине снова пришел контингент из Северной Кореи. Погорелый добавил, что сейчас Курщина – наиболее активная зона боевых действий.

Ситуация в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорит, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины. По его словам, сейчас угрозы окружения украинских подразделений на Курщине нет.

Ранее издание Forbes писало, что россияне уничтожают мосты, чтобы заблокировать 10 тысяч украинских воинов на Курщине. Отмечается, что ситуация значительно ухудшилась, когда на тот участок прибыло подразделение беспилотников "Рубикон".

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